Altay, ikinci devreye zorlu bir başlangıç yapacak

Altay'ı, Spor Toto 1. Lig'in ikinci devresinin ilk 3 haftasında zorlu maçlar bekliyor. Siyah-beyazlılar, bu süreçte ikinci Samsunspor, altıncı Pendikspor ve dördüncü Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sezona arka arkaya 3 mağlubiyet alarak kötü bir giriş yapmıştı. Sonrasında takımı toparlayan Sinan Kaloğlu ve ekibi, zaman zaman galibiyet ve yenilmezlik serileri yaparak play-off hattına yaklaşmıştı. Siyah-beyazlılar, bu noktada üst sıraları hedeflemişken, Göztepe maçında yaşananlar takımı olumsuz yönde etkiledi. İki takım da hükmen yenik sayılırken; Altay, bir şok daha yaşadı ve borçlarından dolayı lisans alamadığı için (-3) puan silme cezasına çarptırıldı. Altay, bundan sonra oynadığı Denizlispor ve Tuzlaspor müsabakalarında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayıp sahadan puansız ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip için süreç daha da sıkıntılı bir yola girerken, bu kez de ikinci devrenin başlangıcında 3 zorlu rakiple karşı karşıya gelecek.

İzmir temsilcisi, bu süreçte şampiyonluğa oynayan 32 puanlı Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü'nün yanı sıra 30 puanlı Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Altay, bu süreçten en az hasarla çıkmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.