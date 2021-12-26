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Altay, ilk devrede kabus gördü

Altay, Spor Toto Süper Lig’de zirveyi gördüğü ilk 7 haftanın ardından üst üste aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyerek adeta kabus gördü.

Altay, Spor Toto Süper Lig'de zirveyi gördüğü ilk 7 haftanın ardından üst üste aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyerek adeta kabus gördü.


Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i Play-Off şampiyonu olarak tamamlayan Altay, 18 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselmişti. Siyah-beyazlılar, efsanesi olan teknik direktör Mustafa Denizli ile büyük bir heyecanla sezona başlangıç yapmıştı. İlk 7 hafta sonunda 5 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet elde eden Altay, ligin zirvesine kadar çıkmıştı. Ancak 8. haftada alınan Gaziantep FK yenilgisiyle İzmir temsilcisinde işler tersine gitmeye başladı. Üst üste oynadığı 12 maçta galibiyet alamayan Altay, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle adeta tepetaklak oldu. Ligin 16. haftasında evi olarak gördüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na da kavuşan siyah-beyazlılar, kötü gidişatı bir türlü durduramadı. Ligin ilk yarısını 18 puanla kapatan Altay, devre arasında yapmak istediği takviyelerle durumu tersine çevirmeye çalışacak.

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