İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altay, İzmir fobisini yenecek

Ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Altay, hafta sonu konuk edeceği Boluspor’u devirerek iç sahada kazanamama serisine son vermenin hesaplarını yapıyor.

Ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Altay, hafta sonu konuk edeceği Boluspor'u devirerek iç sahada kazanamama serisine son vermenin hesaplarını yapıyor.


Geçtiğimiz hafta ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada Adanaspor'u 3-2 yenerek harika bir geri dönüşe imza atan Altay, hafta sonu oynayacağı Boluspor karşılaşmasına kilitlendi. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 4 maçtan 8 puan çıkaran siyah-beyazlılar, Boluspor'u yenerek hem bu sezon ilk kez üst üste galibiyet almak hem de iç sahada kazanamama hastalığına son vermek istiyor. Ligde 6 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, bu müsabakaların sadece 2'sini kendi sahasında kazanabildi. 4 galibiyetini dış sahada alan siyah-beyazlılar, kendi evinde son olarak 12. haftada oynadığı karşılaşmada Adana Demirspor'u devirmişti.



4 maçtır kazanamıyor


Adana Demirspor galibiyetinin ardından iç sahada 4 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda ise 3 puana uzanamadı. İzmir derbisinde Altınordu'ya 2-1 kaybettikten sonra Osmanlıspor'u ağırlayan siyah beyazlılar, bu maçta da rakibine tek golle boyun eğdi. İkinci devrede ise üst üste 2 hafta kendi sahasında oynayan Altay, hem Ajfet Afyonspor ile hem de İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı ve taraftarlarına galibiyet armağan edemedi. Sait Karafırtınalar'ın öğrencileri bu hafta Boluspor'u yenerek mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.