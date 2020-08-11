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Altay, Jovan Blagojevic'i renklerine bağladı

Altay, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması giyen Jovan Blajojevic'i kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Altay, transferin Altay camiasına hayırlı olmasını diledi


Blagojevic, geçtiğimiz sezon Osmanslıspor formasıyla 33 resmi maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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