Altay Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'de kaldı

Altay Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi play-out ikinci maçında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’de kalmayı başardı.
Altay Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi play-out ikinci maçında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de kalmayı başardı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde A Grubu'nu 9. sırada tamamlayan Altay, B Grubu'nu son sırada tamamlatan İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile kümede kalmak adına play-out maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, evine avantajlı dönmüştü. İzmir temsilcisi, dün oynanan ikinci maçı da 2-1'lik skorla kazanarak Süper Lig'de kalmayı başardı. Maç sonunda siyah-beyazlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.