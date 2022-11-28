Altay kalecisine korner direğiyle vuran saldırgan adliyeye sevk edildi

Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe-Altay derbisinde, siyah beyazlı ekibin kalecisine korner direğiyle vuran ve yaralayan saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe-Altay derbisi, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren Göztepe taraftarı M.N.A., Altay kalecisi Ozan'a korner diğeri ile saldırdı. Yerde kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın hakemi Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık yarım saat sonra müsabakanın tatil edildiği açıklandı.

Adliyeye sevk edildi

Öte yandan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e eline aldığı korner direğiyle vuran ve başından yaralanmasına sebep olduğu belirlenen M.N.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Taburcu edildi

Altay file bekçisi Ozan Evrim Özenç ise Medicana İnternational İzmir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.