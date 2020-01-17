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Altay, Kerim Avcı'yı kadrosuna kattı

Altay, Gaziantep FK’dan orta saha oyuncusu Kerim Avcı’yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Altay, Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda Gaziantep Futbol Kulübü'nden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kerim Avcı transferini sosyal medya hesaplarından duyuran Altay Spor Kulübü, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Kerim Avcı Büyük Altay'ımızda... Başarılı orta saha oyuncusu ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formamız için mücadele edecek. Büyük Altay'a hoş geldin Kerim."


Almanya'da doğan 30 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, Türkiye'de; Altınordu, Kayseri Erciyesspor, Sivasspor, Balıkesirspor, ve Eskişehirspor formalarını giydikten sonra 2018 yaz transfer döneminde Gaziantep FK'ya transfer olmuştu. Bu sezon Gaziantep FK'da kadro dışı kalan Kerim Avcı, bu sezon hiçbir karşılaşmada forma giyememişti. 30 yaşındaki oyuncusu, kariyerinde 301 resmi maça çıkarken bu maçlarda 72 gol, 38 asistlik performans sergilemişti.

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