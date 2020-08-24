Altay, Khaly Thiam'ı renklerine bağladı

Altay, Senegalli futbolcu Khaly Thiam'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 26 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında top koşturan Khaly Thiam'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki ön libero ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de daha önce Gaziantepspor forması da giyen Thiam, artık Altay'ın başarısı için mücadele edecek. Senegalli oyuncu, geçtiğimiz sezon Levski Sofya ile çıktığı 19'u lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi elemesi olmak üzere toplamda 23 maçta, 1 gol sevinci yaşarken, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.