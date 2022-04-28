Altay kongresinde eski başkanın yakını bıçaklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olağanüstü genel kurulunun ardından, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yakını bir kişi, taraftarlar tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa etmesi üzerine düzenlenen olağanüstü genel kurul, İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde düzenlendi. Raporların okunmasının ardından üyelere söz verilirken, bir üyenin konuşmasında, “Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu ibra etmemeye davet ediyorum” demesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklaşmaya varan kavgaya dönüştü. Genel kurulun düzenlendiği salona çevik kuvvet polisleri girdi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, Özgür Ekmekçioğlu da kendisine sosyal medyadan hakaret ettiğini ileri sürdüğü bir üyeye bağırarak, “Senin yaşın kadar milyonlarımı ben bu kulübe harcadım” dedi.

Kongrenin ardından yakını bıçaklandı

Kongrenin ardından salondan ayrılan ve eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yakını olduğu öğrenilen Çağdaş Ö., taraftarlarla tartıştı. Çağdaş Ö., aracına bineceği sırada bir grup taraftarın bıçaklı saldırısına uğrarken bacağından yaralandı. Olay üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağdaş Ö.'nün tedavi altında alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.