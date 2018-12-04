Altay kupada moral arıyor

Lig'de haftayı Altınordu yenilgisiyle kapatan Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

Ligde aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını üzen Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Siyah-beyazlılar 5. Eleme Turu ilk maçında yarın Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Saat 18.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Cem Satman ile Samet Çavuş yapacak. Zorlu maç öncesinde İzmir ekibinde eksik veya cezalı oyuncu bulunmazken, hafif sakatlık yaşayan Paixao'nun riske edilmesi beklenmiyor.

Organizasyona 3. Eleme Turu'ndan katılan Altay sırasıyla Kırşehir Belediyespor ve Kastamonu 1966'yı eleyerek 5. Eleme Turu'na yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Kayseri'de oynanacak.