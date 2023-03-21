Altay, ligin en az şut atan takımı

Lig'de oynadığı 25 karşılaşmada maç başına 6.5 şut atarak bu alanda ligin en kötü takımı oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, düşme hattında mücadelesine devam ediyor. Bölüm bölüm yenilmezlik serilerine de imza atan İzmir temsilcisi, gerek puan silme cezaları gerekse son haftalardaki kötü sonuçlardan sonra 13. sırada kendine yer buldu. Altay, bu sezon ligde rakip fileleri 28 kez havalandırırken, şut sayısı açısından rakip kalelere en az şut atan takım konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde oynadığı 25 karşılaşmada maç başına 6.5 şut atarak bu alanda ligin sonuncusu oldu.

Öte yandan Tuna Üzümcü yönetimindeki Altay'ın antrenmanlarda sık sık şut çalışması yaptığı da öğrenildi.