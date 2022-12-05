İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altay, rahat kazandı

Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında Altay, Boluspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi,13. dakikada Salih Sarıkaya, 23. dakikada Eren Erdoğan, 40. dakikada İbrahim Öztürk, 89. dakikada Marco Paixao ve 90+2. dakikada Zeki Yıldırım attığı gollerle farklı bir skor elde etti. Konuk ekibin tek golünü ise 27. dakikada Ibrahima Balde kaydetti.


Lig ekiplerinden Altay, geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında çıkan olaylar nedeniyle 6 maçlık seyircisiz oynama cezası almıştı. Siyah-beyazlı ekibin cezası, Boluspor karşılaşmasıyla başlamış oldu. Müsabakaya etkili başlayan İzmir temsilcisi, 13. dakikada Salih Sarıkaya, 23. dakikada Eren Erdoğan, 40. dakikada İbrahim Öztürk, 89. dakikada Marco Paixao ve 90+2. dakikada Zeki Yıldırım attığı gollerle farklı bir skor elde etti. Konuk ekibin tek golünü ise 27. dakikada Ibrahima Balde kaydetti. Altay, böylece arka arkaya 3. galibiyetini alarak puanını 21'e çıkarmış oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.