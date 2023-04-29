Altay rahat nefes almanın peşinde

Lig ekiplerinden Altay, yarın deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

Altay, Lig'in 35. haftasında yarın saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile mücadele edecek.Karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden hakem Ali Yılmaz yönetecek. Düşme hattından yer alan Gençlerbirliği'nin dün oynanan karşılaşmada Bodrumspor'u 2-1 mağlup etmesiyle Altay, 33 puanla tehlikeli bölgenin iki puan üstünde kaldı. Siyah-beyazlılar, zorlu müsabakada hata yapmayarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Öte yandan Altay'da sarı kart cezalısı Efe Sarıkaya ve Ceyhun Gülselam ile sakatlığı devam eden kaleci Ozan Evrim Özenç ve Murat Berkan forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Björkander ile Naderi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maçı Altay, 5-1'lik skorla kazanmıştı.