İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altay, Regattin ve Yekta Kurtuluş'u kadrosuna kattı

Altay, orta saha oyuncuları Yekta Kurtuluş ve Regattin ile 1’er yıllık sözleşme imzaladı.

Altay, orta saha oyuncuları Yekta Kurtuluş ve Regattin ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig'de ilk iki haftada 1 puan toplayarak beklentileri karşılamayan Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında orta saha mevkiinde forma giyen Regattin ve Yekta Kurtuluş'u kadrosuna kattı. Altay, iki futbolcuyu da İzmir'e getirerek Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun da bulunduğu imza töreninde futbolcular kendilerini 1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.


29 yaşındaki orta saha oyuncusu Adrien Regattin, daha önce Türkiye'de Osmanlıspor ve Akhisarspor formaları giymişti. Fas asıllı Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu ise ABD MLS takımlarından Cincinati'de geçirmişti. 34 yaşındaki Yekta Kurtuluş ise geçtiğimiz sezonda Antalyaspor forması giymiş ve takımıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol, 2 asist yapma başarısı göstermişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.