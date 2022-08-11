Altay-Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın

Lig'de Altay ile Samsunspor arasında oynanacak sezonun açılış karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Lig'de sezon Altay-Samsunspor karşılaşmasıyla açılıyor. Yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Maç öncesinde karşılaşmada görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre söz konusu müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ile Erkan Akbulut yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eren Özyemişçioğlu.