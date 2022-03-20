Altay, Serkan Özbalta ile masaya oturacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, Teknik Direktör Serkan Özbalta, Sivasspor yenilgisi sonrasında yaptığı açıklamada "Artık devam edemeyeceğimin bilgisini kulüp yöneticilerine sunacağım" açıklamasını yaparak istifa edeceğinin sinyalini vermişti. Özbalta'nın açıklamaları üzerine Altay yönetimi de resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı yönetim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktörümüz Sayın Serkan Özbalta ile 22 Mart Salı günü görüşerek durum değerlendirmesi yapacaktır. Camiamız ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."