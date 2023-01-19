İhlas Haber Ajansı

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Altay, sezon başına geri döndü

Altay, Spor Toto 1.

Lig'de son üç haftada üst üste aldığı 3 mağlubiyetten sonra sezon başındaki kötü serisini tekrar yaşadı.


Altay'da, sezon başında maddi sorunlardan dolayı oyuncular kampa yetişemeyip hazırlık dönemini eksik geçirmişti. Durum böyle olunca İzmir temsilcisi, tam kadro olarak hazırlık yapamamış ve lige arka arkaya 3 yenilgiyle başlamıştı. Bu kötü süreçte takımı toparlayan Sinan Kaloğlu ve ekibi, daha sonra yükselişe geçmişti. İzmir temsilcisi, bu sürecin yine aynısını yaşamaya başladı. Siyah-beyazlı takım sezon başındaki gibi yine arka arkaya 3 mağlubiyet yaşadı ve adeta başa sardı. Altay, son galibiyetini aralık ayında Boluspor'a karşı almıştı.

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