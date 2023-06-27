Altay, teknik direktör Tuna Üzümcü ile yola devam kararı aldı

Lig ekiplerinden Altay, geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımın başına geçen teknik direktör Tuna Üzümcü ile yeni sezonda devam etme kararı aldı.

Altay Spor Kulübü'nde sezona sportif direktörlük göreviyle başlayan ve daha sonra teknik direktörlük görevini üstlenen Tuna Üzümcü ile yeni sözleşme imzalandı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Başkan Ayhan Dündar, “Altay Spor Kulübü olarak ülke futboluna sadece genç futbolcu değil, genç hocalarımızı da kazandırdığımız bir sezonu yaşamaktan gurur duyuyoruz. Yönetim Kurulu olarak hocamıza güveniyoruz. Gelecek sezon için plan programlarımızı belirliyoruz. Bu konuda da tüm camiamızı müsterih olmaya davet ediyorum. Teknik direktörümüz Tuna hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Altay'ı temsil etmekten gurur duyacağım"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Teknik direktör Tuna Üzümcü, “Büyük bir gururla ve özveriyle aldığım kulübüme hizmet etme görevini bu sezonda, başkanımız ve yönetim kurulumuzla, tecrübeli ve genç futbolcularımızla, fedakâr personelimizle yakalamış olduğumuz başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak hedefiyle, camiamız ve taraftarlarımızla bir bütün olarak Altay'ımıza layık olacak şekilde temsil etmekten gurur duyacağım" şeklinde konuştu.