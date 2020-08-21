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Altay, Tolga Ünlü'yü renklerine bağladı

Altay, Akhisarspor’dan sağ bek Tolga Ünlü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay, Akhisarspor'dan sağ bek Tolga Ünlü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Akhisarspor forması giyen sağ bek Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altay, transferi sosyal medya hesabından açılayarak camiaya hayırlı olmasını diledi.


Tolga Ünlü, geçtiğimiz sezon Akhisarspor formasıyla 32 resmi maça çıkarken ve 1 kez de asist yapmıştı.

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