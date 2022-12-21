Altay, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altay, Tuzlaspor'a konuk olacak. 24 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak karşılaşma Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabaka öncesinde Altay'da hazırlıklar devam ediyor. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması yaptı ve günü çift kale maçla tamamladı.