Altay ve Altınordu'nun kalecileri zirvede

Lig'de yaptıkları kurtarış sayılarıyla zirvede yer alıyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay ve Altınordu'nun as kalecileri Ozan Evrim Özenç ile Ali Emre Yanar, bu sezon ligde yaptıkları kurtarış sayılarıyla dikkatleri çekiyor. Siyah-beyazlı ekibin 30 yaşındaki kalecisi Ozan, bu sezon 20 maça çıkarken bu süreçte yaptığı 66 kurtarışla bu alanda lider olurken, Altınordu'nun 24 yaşındaki file bekçisi Ali Emre ise 64 kurtarışla zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunuyor.

Öte yandan Altay bu sezon 30 gol yerken, Altınordu ise kalesinde 35 gol gördü.