İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

Altay, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Altay Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Teknik Direktörümüz Yalçın Kouşkavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebiyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz."


Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe'den teklif almış ancak Altay'ı yarı yolda bırakamayacağını ifade etmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.