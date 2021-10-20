Altay, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Altay, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Altay, Süper Lig'in 10. hafta maçında Cuma günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip mücadelenin hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma çalışmalarının ardından top kapma ve taktik çalışma yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.