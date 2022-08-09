İhlas Haber Ajansı

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Altay, yeni sezon formalarını tanıttı

Altay, 2022-2023 sezonunda giyeceği 4 formanın tanıtımını yaptı.


Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşarak formaları taraftarının beğenisine sundu. #ArmasındaİzmirYazan etiketiyle paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda 4 farklı forma giyecek. Altay, klasik siyah-beyaz çubuklu formanın yanı sıra, İzmir'in simgelerinin yer aldığı siyah forma, siyah-beyaz dikey şeritin bulunduğu turkuaz forma ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun yer aldığı beyaz formaları yeni sezonda terletecek.

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