Altay, yeni stadında ilk galibiyeti aldı

Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynadığı 6.
Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynadığı 6. maçında ilk galibiyetini Gaziantep FK karşısında aldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan açılışla 7 yıl aranın ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na kavuşmuştu. Ancak siyah-beyazlı ekip iç sahada oynadığı maçlarda bir türlü galibiyete ulaşamamıştı. Şu ana kadar Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu maçların 4'ünden mağlubiyetle, 1'inden ise beraberlikle ayrılmıştı. Altay, bugün oynadığı Gaziantep FK maçıyla beraber bu hasretine son verdi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini aldı.