Altay, yeni stadında ilk galibiyeti aldı

Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynadığı 6. maçında ilk galibiyetini Gaziantep FK karşısında aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan açılışla 7 yıl aranın ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na kavuşmuştu. Ancak siyah-beyazlı ekip iç sahada oynadığı maçlarda bir türlü galibiyete ulaşamamıştı. Şu ana kadar Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu maçların 4'ünden mağlubiyetle, 1'inden ise beraberlikle ayrılmıştı. Altay, bugün oynadığı Gaziantep FK maçıyla beraber bu hasretine son verdi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini aldı.