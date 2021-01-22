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Altay, Zeki Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Altay, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile 1.

5 yıllık sözleşme imzaladı.


Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Altay, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen merkez orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki oyuncu, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelerek kendisini 1.5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.


Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkan Zeki Yıldırım, söz konusu müsabakalarda 164 dakika sahada kaldı.

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