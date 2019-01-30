Altay'a teknik adam dayanmıyor

Lig'de Sait Karafırtınalar'ın teknik direktörlük görevine getiren Altay, son 2.5 sezonda 9. kez teknik adam değişikliğine gitti.

Ligde istikrarsız bir grafik sergileyen Altay, teknik direktörlük koltuğunu geçtiğimiz günlerde Boluspor'dan ayrılan Sait Karafırtınalar'a emanet etti. Bu sezon 3. farklı teknik adamla çalışacak olan siyah-beyazlılar, son yıllarda teknik adam konusunda istikrarı bir türlü yakalayamadı. 2016 yılından bu yana başkanlık koltuğunda oturan Özgür Ekmekçioğlu, bugüne kadar takımı 8 farklı teknik adama emanet etti.

Bir sezonda 4 teknik adam

2016/2017 sezonunda siyah-beyazlılar, liglerin en fazla teknik adam değiştiren takımları arasında yer aldı. Sezona Serdar Sabuncu'yla başlanırken, yaşanan anlaşmazlıkların ardından teknik adamlık koltuğuna Özgür Doğramacı oturdu. Ancak Doğramacı'nın da Altay kariyeri sadece 2 hafta sürdü. Bunun üzerine yönetim Ümit Turmuş'la anlaştı. Turmuş ile de beklenen başarı gelmeyince bir kez daha teknik adam değişikliği yaşanan Altay'da Cüneyt Biçer göreve getirildi. Sezon sonunda Altay adını bir üst lige yazdırınca yeni sezona da Biçer ile devam edildi. 2. Lig'de 15 haftanın ardından İzmir temsilcisinde yine teknik adam değişikliği yaşandı ve bu kez de İsmet Taşdemir dümene geçti.

Sezona Avcı'yla başladı

16. haftada oynanan Pendikspor maçıyla göreve başlayan Taşdemir'in Altay macerası 15 hafta sürdü. Ligin bitimine 4 hafta kalınca yeni bir teknik adamla anlaşmayan yönetim sorunu içeriden çözdü ve Sportif Direktör Özden Töraydın eşofmanları giyerek saha kenarına indi. İzmir ekibi 4 maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşarak uzun bir aradan sonra yeniden Lig'e yükseldi. Yeni sezonda Töraydın eski görevine dönerken, siyah-beyazlılar Mustafa Alper Avcı'yla sezona merhaba dedi.

9. teknik adam Karafırtınalar

Altay Avcı idaresinde beklentilerin altında kalınca genç teknik direktörle yollar ayrıldı ve Töraydın bir kez daha saha kenarına indi. İzmir temsilcisi Töraydın idaresinde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet alınca yönetim düğmeye bastı ve Sait Karafırtınalar'ı göreve getirdi. Siyah-beyazlılar son 2.5 sezonda 8 kez teknik direktör değiştirerek bu alanda istikrarı bir türlü yakalayamadı.

Oğuz Han şoku

İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da can sıkan bir sakatlık yaşandı. Devre arasında transfer edilen orta saha oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu'nun sol dizinden menisküs ameliyatı olduğu açıklandı. Deneyimli oyuncunun 3-4 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Aynaoğlu, Ümraniyespor deplasmanında maça ilk 11'de başlayıp 65. dakikada oyundan alınmıştı.