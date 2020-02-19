İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altay'da 2. Koşukavak dönemi

Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran Altay, daha önce de siyah-beyazlı kulüpte görev yapan teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaştı.


TFF 1. Lig'in İzmirli ekiplerinden olan Altay, istikrarsız sonuçların ardından yollarını ayırdığı Ali Tandoğan'ın yerine Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile 1.5 yıllığına el sıkıştı. Koşukavak, 2014-2015 sezonunda da yarım sezon Altay'da görev yapmıştı.


En son Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak, bu sezon yeşil-beyazlı ekibin başında sahaya çıktığı 15 maçta 8 galibiyet almıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.