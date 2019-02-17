Altay'da bahar havası

Lig'de ilk yarıyı ateş hattına oldukça yakın bir yerde noktalayan Altay, ikinci devrede yakaladığı çıkışı Boluspor önünde de sürdürmeyi başardı.

Marco Paxiao'nun son saniyelerde attığı şık golle Boluspor'u deviren Altay'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Son dakikada gelen golle haftayı üç puanla kapatan siyah-beyazlılar, bu sezon ligde üst üste 2. kez kazanmayı başardı. Ligin ilk yarısında oldukça istikrarsız bir görüntü sergileyen Altay, ikinci yarıda ise başka bir kimliğe büründü. İlk devreyi 17 puanda kapatan Altay, ikinci yarıda çıktığı 5 karşılaşmadan 11 puan çıkararak ateş hattıyla arasındaki puan farkını açtı ve derin bir nefes aldı. 16. haftada Osmanlıspor'a kaybeden Altay, o tarihten bu yana da yenilgi yüzü görmedi.

Gol makinesi boş geçmiyor

Siyah-beyazlıların Portekizli golcüsü Marco Paxiao, Boluspor maçında da takımına galibiyeti getiren golü kaydederek bu sezon 17. kez fileleri havalandırdı. Gol krallığında açık ara zirvede bulunan Paxiao, çıktığı son 5 lig maçında rakip ağlara tam 6 gol göndermeyi başardı. Geride kalan 22 haftada siyah-beyazlılar toplamda 30 gol atarken, bu gollerin 17'si Portekizli golcüden geldi.

Karafırtınalar iyi başladı

20. haftada oynanan İstanbulspor maçından önce teknik adamlık koltuğuna oturan Sait Karafırtınalar'ın Altay kariyeri oldukça başarılı başladı. Karafırtınalar idaresinde 3 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı. Bu sezon üst üste hiç maç kazanamayan Altay, bu kötü istatistiğe de Karafırtınalar yönetiminde son noktayı koydu. Altay önümüzdeki hafta deplasmanda Giresunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.