Altay'da Çağdaş Atan son anda olmadı

Mustafa Denizli'nin ayrılışının ardından teknik direktörlük için Çağdaş Atan ile anlaşan Altay'da son anda pürüz çıkınca imza töreni iptal edildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörlük Yalçın Koşukavak'la görüşme yaptığı ve anlaşmaya yakın oldukları öğrenildi.

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yolları ayıran Altay'da göreve Çağdaş Atan'ı getirmeye hazırlanan yönetim, yaklaşık 4 saatlik görüşmenin ardından genç teknik adamla anlaşma sağlayamadı.

Yazılı bir açıklama yapan Çağdaş Atan, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun daveti üzerine İzmir'e geldiğini ifade ederek, “Ekibimle beraber bir sunum yaptık, oynatmak istediğimiz futbolu ve projelerimizi anlattık. Ancak ne yazık ki kulübün şartları, hayalini kurduğumuz değişiklikleri yapmaya uygun değil” diyerek anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

İmza töreni için siyah-beyazlı kulüpte yapılan hazırlıklar iptal edilirken, Ekmekçioğlu'nun teknik direktörlük Yalçın Koşukavak'la görüşme yaptığı ve anlaşmaya yakın oldukları öğrenildi. Koşukavak'la anlaşılması halinde imza töreninin yarın yapılacağı belirtildi.