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Altay'da goller paylaşılıyor

Altay’ın Spor Toto Süper Lig’de attığı 30 golde 13 farklı futbolcunun imzası bulunuyor.

Altay'ın Spor Toto Süper Lig'de attığı 30 golde 13 farklı futbolcunun imzası bulunuyor.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, son 6 haftada topladığı 11 puanla kümede kalma umutlarını tazeledi. Son 6 maçında 5 kez kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, attığı gollerle de çıkışını sürdürdü. 29 hafta sonunda 29 puan toplayan İzmir temsilcisi, ligin 17. sırasında bulunuyor.



13 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı


Ligde şu ana kadar oynadığı 29 maçta 30 gol atan Altay'da, 13 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılarda Karamoko Bamba 7 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunurken, Fildişili golcüyü 4 golle Ahmed Rayan ve 3'er golle Pinares ile Thaciano takip ediyor.


Altay'lı futbolcuların bu sezonki gol ve asist dağılımı ise şu şekilde:



Karamoko Bamba: 7 gol, 1 asist


Ahmed Rayan: 4 gol, 1 asist


Cesar Pinares: 3 gol, 3 asist


Thaciano Silva: 3 gol, 1 asist


Leandro Kappel: 2 gol, 5 asist


Andre Poko: 2 gol, 1 asist


Marco Paixao: 2 gol


Cebrail Karayel: 1 gol, 3 asist


Martin Rodriguez: 1 gol, 1 asist


Khaly Thiam: 1 gol 1 asist


Deniz Kadah: 1 gol


Eric Bjönkander: 1 gol


Erhan Çelenk: 1 gol (Devre arasında takımdan ayrıldı)


Kazımcan Karataş: 1 asist


Mohammad Naderi: 1 asist


Serge Aka: 1 asist

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