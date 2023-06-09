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Altay'da görev dağılımı belli oldu

Altay’da, Ayhan Dündar’ın başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Altay'da, Ayhan Dündar'ın başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.


Altay'da ,5 Haziran Pazartesi günü Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul sonrası Ayhan Dündar tekrar başkanlık görevine getirilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını belirleyerek çalışmalarına tüm hızıyla başladı.


Altay'ın yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde:


Ayhan Dündar: Başkan


Ercan Türkoğlu: Başkan Yardımcısı


Murat Pervane: Başkan Yardımcısı


Arzu Külahçıoğlu Altıntoz: Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü


Cemil Kaya: Sayman


Süleyman Özkaral: Profesyonel Şube Sorumlusu


Aşkın Yenilmez: Taraftar Sorumlusu


Ali Oğuz Yavaş: Altyapı Sorumlusu


İhsan Saraç: Lisanslı Ürün ve Sponsorluk Sorumlusu


Fuat Ocakoğlu: Kurumsal İletişim Sorumlusu


Cem Kayacan: Kurumsal İletişim Sorumlusu


Berk Hızlıateş: Kurumsal İletişim Sorumlusu


Yağız Ergün: Amatör Şubeler Sorumlusu


Aybora Kıvılcım: Amatör Şubeler Sorumlusu


Fatih Sadıkay: Hukuk İşleri Sorumlusu

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