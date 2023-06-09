Altay'da görev dağılımı belli oldu

Altay’da, Ayhan Dündar’ın başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.
Altay'da, Ayhan Dündar'ın başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.
Altay'da ,5 Haziran Pazartesi günü Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul sonrası Ayhan Dündar tekrar başkanlık görevine getirilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını belirleyerek çalışmalarına tüm hızıyla başladı.
Altay'ın yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde:
Ayhan Dündar: Başkan
Ercan Türkoğlu: Başkan Yardımcısı
Murat Pervane: Başkan Yardımcısı
Arzu Külahçıoğlu Altıntoz: Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü
Cemil Kaya: Sayman
Süleyman Özkaral: Profesyonel Şube Sorumlusu
Aşkın Yenilmez: Taraftar Sorumlusu
Ali Oğuz Yavaş: Altyapı Sorumlusu
İhsan Saraç: Lisanslı Ürün ve Sponsorluk Sorumlusu
Fuat Ocakoğlu: Kurumsal İletişim Sorumlusu
Cem Kayacan: Kurumsal İletişim Sorumlusu
Berk Hızlıateş: Kurumsal İletişim Sorumlusu
Yağız Ergün: Amatör Şubeler Sorumlusu
Aybora Kıvılcım: Amatör Şubeler Sorumlusu
Fatih Sadıkay: Hukuk İşleri Sorumlusu