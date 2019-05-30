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Altay'da gündem Gençer

Spor Toto 1.

Lig'de önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışmalara başlayan Altay'da, yönetim sözleşmesi sona eren Gençer'in takımda kalması için yoğun mesai harcıyor.


Transfer çalışmalarını sürdüren Altay'da gündemin ilk sırasında Gençer Cansev bulunuyor. Sezon başında geldiği siyah-beyazlı kulüpte gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgilisi olan deneyimli stoperin sözleşmesi sona ererken, yönetimin Gençer ile yola devam etmek istediği öğrenildi. Deneyimli oyuncuya Spor Toto Süper Lig ve Lig'den teklifler olduğu belirtilirken, Gençer'in durumunun önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor. Sezon başında geldiği siyah-beyazlılarda 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 32 resmi maça çıkan Gençer, geride kalan sezonda Paxiao'nun ardından en fazla forma giyen oyuncu olmayı başarmıştı. 30 yaşındaki oyuncu savunmadaki başarılı oyununun yanı sıra takımına 2 gollük hücum katkısında bulundu.

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