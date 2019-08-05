Altay'da hedef süper lig

Lig'in iddialı ekibi Altay, 2019-2020 sezonu yeni forma lansmanını yaptı. İzmir'de bir otelde yapılan forma tanıtım toplantısına Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile kaleciler Emre Koyuncu, Aydın Bağ, Cihan Topaloğlu ve futbolculardan Marco Paixao, Leandro Kappel, Özgür Özkaya ve Gençer Cansev katıldı.

Yeni sezonda futbol takımının giyeceği formaların tanıtımında konuşan Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve futbolcular yeni sezon değerlendirmesinde bulundu. Yeni sezon formaları konusunda Puma'nın özel bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Başkan Ekmekçioğlu, futbolcuların dışında formaları taraftarların beğenisine sunmanın da önemli olduğunu söyledi.

Kulübün önemli gelir kalemlerinden birinin de forma satışı olduğunu hatırlatan Ekmekçioğlu, “UEFA Mali Fair Play kriterleri ortada. Kulüplerin altyapıya yönelip yetiştirici kimlikleri ile ön plana çıkması gerekliliğinin farkındayız. Denk bütçeler ve dengeli gelir gider tablosunu korumak hayati önem taşıyor. Forma ve taraftar ürünü satışı da bu işin önemli bir parçası. O sebeple forma tasarımından kalitesine kadar her ayrıntıya önem verdik” dedi.

E-store müjdesi

Dünya devi spor markası ile çalıştıklarını ve ortaya güzel bir sezon forması çıktığını dile getiren Ekmekçioğlu, “Süper Lig için mücadele edeceğimiz formalarımıza taraftarlarımız Cuma gününden itibaren ulaşabilirler. E-store ile ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık. İsteyen taraftarlarımız taraftar ürünlerimize ve formalarımıza Ekim ayından itibaren online mağazalarımızdan da ulaşabilecekler” diye konuştu.

Menemen Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Menemen Stadı'nın gerekli eksikliklerinin tamamlanmasının ardından yeni sezonda orada maçlarını yapacakların belirten Altay Başkanı Ekmekçioğlu, “Atatürk Stadında tribünler sahaya uzak olduğu için taraftarımızın enerjisinden mahrum kalıyorduk. Bunun önüne geçmek için Menemen Stadını tercih ettik ancak stadın bazı eksiklikleri var. Bu eksikliklerinin tamamlanması gerekiyor. Bu eksiklikler tamamlandıktan sonra ligin muhtemelen 3. haftasında taraftarımızın önüne Menemen Stadında çıkacağız” dedi.

“Hedefimiz Süper Lig”

Yeni sezon değerlendirmesi de yapan Altay Başkanı Ekmekçioğlu, “Geçtiğimiz sene play-off mücadelemiz özellikle 2. yarı sergilediğimiz performansla tüm spor kamuoyunun dikkatini çekti. Son haftalarda Denizlispor ve Gençlerbirliği önünde sergilediğimiz iyi futbolun skora yansımaması ile bu fırsatı kaçırdık. Ancak bu sezon daha arzulu, daha coşkulu ve daha hedefe kilitlenmiş Büyük Altay'ı tüm Türkiye'ye izlettireceğiz. Hedefimiz Süper Lig” dedi.

Toplantıya katılan futbolcular da yeni formaları beğendiklerini ifade ederek, “Bu formalarla sezon sonu Süper Lig'e çıkmış bir takımın futbolcuları olarak basının karşısına çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştular.