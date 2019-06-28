Altay'da İbrahim sürprizi

Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren İbrahim Öztürk ile yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Altay'da İbrahim Öztürk ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezonun bitmesiyle siyah-beyazlı takımdaki sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken, taraflar yeniden masaya oturdu. Öztürk 1 sezon daha oynadıktan sonra futbolu Altay'da bırakmayı istediğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine bir görüşme gerçekleştiren teknik heyet ve yönetim, 38 yaşındaki deneyimli oyuncuyla yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Son 2 sezondur Altay'da top koşturan İbrahim, bu sürede 51 resmi karşılaşmada siyah-beyazlı formayı terletti. Öztürk, 2017/2018 yılında takımıyla TFF 2. Lig şampiyonluğu da yaşamıştı. Öte yandan Altay'da sözleşmesi sona eren sol bek Serkan Sözmen ile sözleşme yenilenmedi ve yollar ayrıldı.