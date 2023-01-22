Altay'da işler yolunda gitmiyor

Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetten sonra kendini bir anda düşme hattının üstünde buldu. İzmir temsilcisi, Ulusal Kulüp Lisansı alma kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle 3 puan silme cezası da almıştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, kötü gidişatı durdurmak için Pendikspor maçına galibiyet parolasıyla çıktı. Siyah-beyazlı takım, maça zaman zaman ortak olsa da bireysel hatalar sonucunda 4-1'lik skorla maçı kaybetti. Bu sonuçla birlikte ligde arka arkaya 4. mağlubiyetini alan İzmir temsilcisi, kendini hızlı bir şekilde düşme hattının üzerinde buldu. Ayrıca Altay, Ulusal Kulüp Lisansı alma kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 3 puan silme cezası da almıştı. Durum böyle olunca siyah-beyazlı ekip, 18 puanla ligde 14. sıraya kadar gerilemiş oldu. İzmir temsilcisi, gelecek hafta da üst lige çıkma savaşı veren Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.