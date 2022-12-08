Altay'da 'kolej havası'

Lig'in 17. haftasına deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ederken, oyuncuların antrenmandaki neşeli halleri de dikkat çekti.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altay, Ege derbisinde Denizlispor'a konuk olacak. 10 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabaka öncesinde Altay'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların birbirleriyle olan iletişimleri ve şakalaşmaları takımda tam bir 'kolej havası' var dedirtti. Ayrıca idmanda ayak tenisi maçını kazanan takım galibiyet pozu verdi. Sinan Kaloğlu da oyuncularının istek ve arzularından dolayı ekstra mutlu oldu.