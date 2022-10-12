Altay'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor

Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta maçında Altay, Manisa FK'ye konuk olacak. 15 Ekim Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Altay'da hazırlıklar sürüyor. Bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir antrenman daha gerçekleştiren siyah-beyazlı ekipte, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra şut çalışması yapan İzmir temsilcisi, antrenmanı tamamladı.