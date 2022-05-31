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Altay'da Martin Rodriguez'in alacakları ödendi

Altay, Şilili sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez’in son taksidini ödeyerek takımda tuttu.

Altay, Şilili sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez'in son taksidini ödeyerek takımda tuttu. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcunun satışından kar elde etmeyi amaçlıyor.


Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay, uzun süredir mali sorunlarla boğuşuyor. Paixao, Bamba, Lis ve Pinares gibi futbolcularının alacaklarını ödeyemeyen siyah-beyazlı kulüp, transfer yasağı da almıştı. Yeni başkan Ayhan Dündar yönetiminde kaynak arayışına giren Altay, Şilili futbolcusu Martin Rodriguez için kaynak buldu. Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 220 bin Dolarlık son taksitini de ödeyerek, kadroda tuttu.


Yurt içi ve yurt dışından birçok talibi bulunan Rodriguez'in, Altay ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Şilili futbolcunun sözleşmesinde 300 bin Dolar karşılığında serbest kalır maddesinin bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, bu hamleyle hem bir davadan daha kurtulurken, hem de az da olsa futbolcunun satışından kar elde etmeyi amaçlıyor.

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