Altay'da moraller bozuldu

Lig ekiplerinden Altay'da, son günlerde gelen kötü sonuç ve haberlerden sonra moraller bozuldu. İzmir temsilcisi, hafta içinde olaylı Göztepe maçından çıkan hükmen mağlubiyet haberine üzülürken bir darbe de dün oynanan Denizlispor maçından geldi.

Lig ekiplerin Altay, hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun olaylı İzmir derbisinde Göztepe ve Altay'ın 3-0 hükmen mağlup sayıldığını açıklamıştı. Siyah-beyazlı ekip, beklemediği bu kararın ardından yara almış ve play-off iddiasını zora sokmuştu. İzmir temsilcisi, bu kararın yarasını Denizlispor deplasmanında sarmak istiyordu fakat son dakikalarda gelen gollerden sonra sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve haftayı kötü sonuçlardan dolayı moralsiz kapattı.