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Altay'da Oğuz Han kalıyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Altay'da Oğuz Han'ın geleceği belli oldu. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, deneyimli oyuncunun takımda kalmasını istedi.


Önümüzdeki sezon ligde iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan, Gökhan Değirmenci ve Bentley ile anlaşmaya varan Altay'da iç transfer çalışmaları da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ve takımdaki geleceği belirsiz olan Oğuz Han Aynaoğlu ile devam kararı alındı. Sportif Direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, 27 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki sezon da kadrosunda görmek istediğini bildirdi. Bu gelişme üzerine Oğuz Han'ın önümüzdeki sezon da Altay formasını terletmesi kesinleşti. Geçen sezonun devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen deneyimli futbolcu, 9 lig maçında 459 dakika siyah-beyazlı formayı terletirken gol sevinci yaşayamadı. Oğuzhan, yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan bir süre uzak kalmıştı.



Kadir sürprizi


Transfer çalışmalarını sürdüren Altay'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın, siyah-beyazlı takımın sezon başında Düzcespor'a kiraladığı sol bek Kadir Yazıcı'yı yeni sezonda kadroda düşündüğü ve oyuncuyu sezon öncesi kampına götüreceği öğrenildi. Altay altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek, İzmir temsilcisiyle Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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