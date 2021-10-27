Altay'da Özgür Özkaya 10 ay sonra sahalarda

Altay'ın kaptanlarından Özgür Özkaya, geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığını atlatarak 10 ay sonra yeşil sahalara döndü.

Altay'ın kaptanlarından tecrübeli oyuncu Özgür Özkaya, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Ümraniyespor maçının 54. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve yapılan tetkikler sonucu 33 yaşındaki oyuncunun sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edilmişti. Takımını Süper Lig yolunda yalnız bırakmak zorunda kalan Özgür Özkaya, yapılan tedaviler ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden sahalara döndü. Sezon başından itibaren antrenmanlara katılan deneyimli sol bek, dün Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında oynanan Belediye Derincespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. 305 gün sonra sahalara dönen Özgür Özkaya, sahada 62 dakika kaldıktan sonra yerini Khaly Thiam'a bıraktı. Özkaya, Altay taraftarlarından büyük alkış aldı.

Öte yandan, Altay'da geçtiğimiz hafta sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Naderi'nin yerine gelecek maçlarda Özgür Özkaya'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.