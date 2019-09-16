İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altay'da Putsila göz dolduruyor

TFF 1.

Lig'de oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkaran Altay'da, Belaruslu hücumcu Putsila sezona oldukça iyi bir başlangıç yaparak teknik heyetin yüzünü güldürdü.


Sezona Ümraniyespor yenilgisiyle başladıktan sonra toparlanan ve üst üste oynadığı 2 maçı kazanarak son 3 maçından 7 puan çıkaran Altay'da yüzler gülüyor. Son olarak Boluspor'u deplasmanda 2-0 deviren siyah-beyazlılarda, 5. dakikada takımının ilk golünü atan Anton Putsila da sezona oldukça iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon devre arasında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Putsila, bu sezon 4 maçta 358 dakika süre aldı. Belaruslu futbolcu, bu süre zarfında rakip fileleri 2 defa sarsmayı başardı. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan ve tam anlamıyla bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun performansı teknik heyeti memnun etti.



Geçen sezonu geçti


İlk 4 haftada rakip ağları 2 kez havalandıran Putsila, şimdiden geçen sezonki performansını geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın ilk sezonunda MKE Ankaragücü ile 12, Altay ile 10 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti. Henüz 4 haftada 2 gole ulaşan Belaruslu oyuncunun kariyer rekoru ise 4 gol. 2014-2015 sezonunda Torpede Moskova'da, 2017-2018 sezonunda ise MKE Ankaragücü'nde sezonu 4 golle noktalayan Anton Putsila'nın, herhangi bir sakatlık yaşamaması durumunda kendi kariyer rekorunu kırmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.