Altay'da Serkan Özbalta dönemi resmen sona erdi

Altay, Sivasspor maçı sonrasında istifasını açıklayan Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın kararından dönmeyerek İzmir'e gelmediğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, yeni teknik direktörü en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu.

Altay'ın geçtiğimiz pazar günü deplasmanda Sivasspor'a mağlup olduğu maçın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta, basın toplantısında istifa edeceğini söylemişti. Özbalta'nın açıklamalarının ardından siyah-beyazlı yönetim, genç teknik adamı yeniden görüşmek için İzmir'e çağırmıştı. Ancak Özbalta kararından dönmeyerek İzmir'e gelmedi. Gelişmeler üzerine Altay, Serkan Özbalta ile resmen yollarını ayırdığını açıkladı.

"Yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağız"

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında canlı yayında istifasını açıklayan Teknik Direktör Serkan Özbalta ile görüşüldü. Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir'e davet teklifimizi de kabul etmedi.

Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta'nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz. Ligin kalan bölümünde İzmir'de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Serkan Özbalta, Altay'ın başında 7 resmi müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik 2 kez de mağlubiyet yaşadı.