Altay'da tek hedef galibiyet

Altay, İstanbulspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'de zirve hedefini sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altay, İstanbulspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde son 3 haftayı deplasman maçlarıyla geçiren Altay, bu müsabakalarda Tuzlaspor'u mağlup etse de Bandırmaspor ve Samsunspor'dan eli boş dönmüştü. Yaklaşık 1 ay aranın ardından iç saha maçına çıkacak olacak siyah-beyazlılar, bir ara ligin zirvesine kadar çıksa da son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle 5. sıraya kadar geriledi. Altay, ligin 2. basamağında bulunan İstanbulspor'u mağlup ederek hem şanssızlığını kırmak istiyor hem de üst sıralardaki rakipleriyle puan farkını azaltmayı amaçlıyor.

Karşılaşma öncesi Altay'da sarı kart cezalısı Thiam ve sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Özgür Özkaya forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Harun Alpsoy'un ise maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Öte yandan Teknik Direktör Yücel İldiz'in devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve lisansları çıkan yeni futbolculara da şans vermesi bekleniyor.