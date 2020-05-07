İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altay'da tüm testler negatif

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında tüm ekibe korona virüs testi yapılan Altay’da test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında tüm ekibe korona virüs testi yapılan Altay'da test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.


Altay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihinde korona virüs testi yaptırdı. Siyah-beyazlı kulübün yayımladığı yazılı açıklamada, A Takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs testi yapıldığı ve testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.