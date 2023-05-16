Altay'da Tuna Üzümcü, Sinan Kaloğlu'nu geride bıraktı

Lig'de bu sezon Altay'ın başına Sinan Kaloğlu'ndan sonra geçen Tuna Üzümcü, çıktığı 13 müsabakada maç başına 1,38 puan toplayarak Sinan Kaloğlu'nun bu sezonki maç başına aldığı 1 puanlık ortalamasını geride bıraktı.

Bu sezon iki teknik adamla çalışan Altay, sezona 41 yaşındaki teknik direktör Sinan Kaloğlu ile başladı. Kaloğlu yönetiminde sezona kötü başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra durumu toparlayıp alt sıralardan orta sıralara kadar ilerledi. Altay, tekrar düşüşe geçip üst üste yenilgiler alınca siyah-beyazlı camia Kaloğlu ile yollarını ayırıp takımın başına takımda sportif direktörlük görevinde bulunan Tuna Üzümcü'yü getirdi. Üzümcü ile inişli çıkışlı bir performans sergileyen Altay 18 puan topladı ve ligin bitimine 2 hafta kala kümede kalmayı başardı.

Üzümcü, maç başına 1,38 puan topladı

Siyah-beyazlıların bu sezonki ikinci teknik direktörü olan Tuna Üzümcü, maç başına puan ortalamasında Sinan Kaloğlu'nu geride bıraktı. Sinan Kaloğlu, bu sezon Altay'ın başında Lig'de 22 müsabakaya çıkarken topladığı 22 puanla maç başına 1 puan ortalamasını yakaladı. Kaloğlu'ndan sonra siyah beyazlıların başına geçen Tuna Üzümcü ise İzmir temsilcisinin başında 13 karşılaşmaya çıkarak maç başına 1,38 puan ortalamasını tutturdu ve bu alanda Sinan Kaloğlu'nu geride bıraktı.