Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Altay'da üst üste alınan kötü sonuçlar sebebiyle Teknik Direktör Yücel İldiz ile yol ayrımına gelindi. Ligdeki son 3 maçını kaybeden siyah-beyazlılarda yönetim, deneyimli teknik adamla görüşerek ayrılık kararını iletti. 67 yaşındaki teknik adam, kararı anlayışla karşılayarak ayrılık konusunda yönetimle anlaştı. Altay'ın bugün içerisinde ayrılıkla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Bu sezon başında göreve geldiği Altay'da 19 maça çıkan Yücel İldiz, bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.