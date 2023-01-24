Altay'dan en kötü seri

Lig'de arka arkaya 4 yenilgi alarak, bu sezonki en uzun mağlubiyet serisine imza attı.

Lig'in ilk 3 haftasında arka arkaya mağlubiyetler almıştı. Bu süreçten sonra siyah-beyazlılar, son haftalara kadar sadece Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. İzmir temsilcisi, 16. hafta başlayan üst üste 3 maçlık deplasman serüveninden kötü sonuçlar alarak ayrılınca sezon başındaki gibi 3 maç arka arkaya kaybetmiş oldu. Altay, hafta sonu evinde oynadığı Pendikspor müsabakasını da kaybedince sezonun en kötü serisine imza attı. Siyah-beyazlılar böylece ligde üst üste ilk kez 4 maç kaybetmiş oldu. Öte yandan Altay, hafta sonu şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.