Altay'dan kötü rekor

Altay, hafta sonu oynanan lig maçında Pendikspor'dan 4 gol yiyerek; bu sezon kalesinde en fazla gol gördüğü karşılaşmayı geride bırakmış oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ligde oynadığı son 4 haftada kaybederek kötü bir seriye imza atmış oldu. İzmir ekibi; bu sonuçlarla birlikte düşme hattına adım adım yaklaşırken, Pendikspor maçında da kötü bir rekora imza attı. Siyah-beyazlılar, bu sezon geride kalan haftalarda kalesinde bir maçta en fazla 3 görmüştü. İzmir temsilcisi, bu sayıyı haftalar sonra geride bıraktı ve Pendikspor müsabakasında 4 gole engel olamayıp; bu sezon en fazla gol yediği maçı yaşadı. Böylece Altay, kendi adına kötü bir rekora imza atmış oldu.